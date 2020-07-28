Природоохранная прокуратура проверяет ЕВРАЗ НТМК из-за оранжевого неба

Информацию TagilCity.ru подтвердил природоохранный прокурор Дмитрий Исаков.

В настоящее время проводим проверку в отношении ЕВРАЗа НТМК. К проверке привлечены специалисты Росприроднадзора по нашему ходатайству. Проверка в настоящее время не завершена. По ее итогам, после заключения специалистов Росприроднадзора, нами будут сделаны выводы о возможности принятия актов реагирования,пояснили в надзорном ведомстве.

Напомним, в начале июня тагильчане жаловались на дымку и едкий запах сразу в нескольких районах города, называя это явление «оранжевым небом». Тагильчане уточняли, что после похода на улицу, у них начинался сильный кашель, чихание, неприятные ощущения в носоглотке. В ФГБУ «Уральское УГМС» редакции сообщили, что пробы воздуха были отобраны и отправлены на исследование. Однако результаты так и не были обнародованы.

На данный момент лидером по объему выбросов загрязняющих веществ является ЕВРАЗ НТМК. Порядка 57,16% от общего количества выбросов всех заводов города. По данным за 2019 год предприятие выбросило 61 тысячу тонн вредных веществ. При этом, большую часть выбросов составляет оксид углерода или «угарный газ».