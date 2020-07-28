В Нижнем Тагиле к 2022 году откроется диализный медицинский центр

Новый медицинский центр в Екатеринбурге сможет ежедневно принимать до 90 пациентов, которые страдают хронической почечной недостаточностью. Прием будет проходить по полису обязательного медицинского страхования, сообщил первый заместитель губернатора Свердловской области Алексей Орлов.

На территории Свердловской области к 2022 году планируется открыть пять подобных диализных центров, один из которых будет располагаться в Нижнем Тагиле. Данный проект реализуется при поддержке министерства инвестиций и развития, а также министерства здравоохранения региона.