В ООН назвали маски и перчатки загрязнителями окружающей среды
Сегодня, 12:43Здоровье и экологияФото: 1mediainvest.ru
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Использование масок и перчаток для предотвращения распространения коронавируса в ООН назвали губительным для окружающей среды, сообщают «Новые известия».
Сюжеты: Экология
В сообщении говорится, что на улицы, пляжи и океан обрушилась волна отходов, включающая медицинские маски для лица, перчатки, а также пластиковые бутылки с дезинфицирующим средством. Отмечается, что 75% всего пластикового мусора, который остался после мер по борьбе с коронавирусом, станет отходами, которые увеличат свалки и попадут в море.
Более того, во время пандемии в мире каждый месяц используется 129 миллиардов защитных масок и 65 миллиардов одноразовых перчаток.
Напомним, ранее исполнительный директор Всемирной продовольственной программы (ООН) Дэвид Бизли заявил, что пандемия коронавируса может привести к массовому голоданию населения.
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