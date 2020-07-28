В ООН назвали маски и перчатки загрязнителями окружающей среды

В сообщении говорится, что на улицы, пляжи и океан обрушилась волна отходов, включающая медицинские маски для лица, перчатки, а также пластиковые бутылки с дезинфицирующим средством. Отмечается, что 75% всего пластикового мусора, который остался после мер по борьбе с коронавирусом, станет отходами, которые увеличат свалки и попадут в море.