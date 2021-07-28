Евгений Куйвашев: 760 педиатров для области

Кадровый состав больниц Уральского региона планируется усилить врачами-педиатрами, не менее 760 педиатров будет привлечено в медицинские учреждения. Также до 2025 года планируется построить пять детских поликлиник в Екатеринбурге, Серове, Березовском, Полевском и Арамиле.

Во время рабочей поездки 28 июля в Кировград и осмотра детской поликлиники, достроенной в 2020 году, губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев заявил о намерении усилить больницы области врачами-педиатрами, сообщает департамент информационной политики. Также губернатор рассказал о планах по строительству в городах Свердловской области пяти детских поликлиник. До 2025 года новые учреждения здравоохранения должны появиться в Екатеринбурге, Серове, Березовском, Полевском, Арамиле. Детские поликлиники должны быть везде такими, как в Кировграде. И мы уверенно к этому идем. Помимо строительсьтва пяти новых детских поликлиник, ещё в 32 лечебных учреждениях области пройдут капремонты. В нашей области также не хватает врачей, как и в целом по всей стране. Проблема серьёзная, но мы стараемся ее решить с помощью целевой подготовки в Уральском медицинском университете,во время рабочей поездки заявил Евгений Куйвашев. В Уральском медицинском университете на разных курсах сейчас учатся 760 педиатров, которые в будущем будут работать в медицинских учреждениях Свердловской области. Постепенно с каждым годом количество детских врачей в регионе должно увеличиваться, считает Евгений Куйвашев. Во время поездки в Кировград, губернатор отметил, что детская поликлиника расположена в новом, отдельно стоящем здании на территории больничного городка. Была построена на средства областного бюджета. В здании есть всё необходимое оборудование для оказания помощи детям, также впервые в поликлинике создано отделение восстановительной медицины. Тем не менее проблема кадров актуальна и для такой новой и обустроенной здравницы. Основная проблема, по которой выпускники медицинских вузов не едут работать в города Свердловской области — проблема жилья. Эту проблему Евгений Куйвашев обсудил сегодня с руководством больницы, а также с молодым специалистом Ксенией Пшеничниковой. Врач-эпидемиолог приехала в Свердловскую область из Кургана. В Кировограде ей предоставили муниципальную квартиру. Условия из-за которых я сюда переехала — это помощь молодым врачам в части жилья, а также условия, созданные в самой поликлинике. Живу и работаю здесь с 2018 года, очень всем довольна,отметила Ксения Пшеничникова. По данным муниципальных властей Кировграда, в новом, недавно сданном многоквартирном доме «зарезервированы» ещё 11 квартир. Это жилье ждет специалистов после окончания вуза. Такая практика внедрена во всей Свердловской области, отметил губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев. Отметим, планируется провести капитальный ремонт детской бережливой поликлиники на Руднике, что на улице Московская, 10 в Нижнем Тагиле. Ремонт детской бережливой поликлиники на Руднике планируется в Нижнем Тагиле

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