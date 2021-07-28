О ночных заморозках в Свердловской области предупредили синоптики

О ночных заморозках в Свердловской области предупредили синоптики
О ночных заморозках в Свердловской области предупредили синоптики
Сегодня, 18:53Здоровье и экологияФото: 1mediainvest.ru
Уральский гидрометцентр информирует о похолодании в Свердловской области. В ночь на 30 и 31 июля температура будет опускаться до +4...+5 градусов, местами до +1 градуса.

О похолодании на севере региона предупреждают уральские синоптики. В последние дни июля ожидается снижение температуры в ночные часы до +4…+6 градусов, местами до +1 градуса по местности, сообщает Уралгидрометцентр.

Днем 29 и 30 июля температура воздуха будет прогреваться до +13…+23 градусов, в зависимости от расположения местности. В основном будет облачная с прояснениями погода. Местами по области возможны кратковременные дожди. 30 июля на юго-западе региона возможны сильные дожди.

31 июля днем воздух прогреется до +24…+29 градусов, будет преимущественно без осадков.

Напомним, 25 июля 2021 года об аномальном похолодании на Урале и в Сибири заявил Роман Вильфанд. Из-за вторжения холодных воздушных масс с 26 июля прогнозировалось существенное снижение температурных режимов, не свойственных для данного времени года.

Свердловская областьпогодапохолоданиеГидрометцентр
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. ЭЛ № ФС 77-74136. Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест». Адрес: 105064, г. Москва, переулок Нижний Сусальный, дом 5, строение 15, пом. 1, комната 2. Главный редактор: Логинова Александра Игоревна. Телефон редакции: 8 (499) 290-52-20 или +7 (3435) 499-334. Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru или ooopremmediainvest@gmail.com

яндекс.метрика
Рейтинг UralWeb
Регионы