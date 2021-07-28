О ночных заморозках в Свердловской области предупредили синоптики

Уральский гидрометцентр информирует о похолодании в Свердловской области. В ночь на 30 и 31 июля температура будет опускаться до +4...+5 градусов, местами до +1 градуса.

О похолодании на севере региона предупреждают уральские синоптики. В последние дни июля ожидается снижение температуры в ночные часы до +4…+6 градусов, местами до +1 градуса по местности, сообщает Уралгидрометцентр. Днем 29 и 30 июля температура воздуха будет прогреваться до +13…+23 градусов, в зависимости от расположения местности. В основном будет облачная с прояснениями погода. Местами по области возможны кратковременные дожди. 30 июля на юго-западе региона возможны сильные дожди. 31 июля днем воздух прогреется до +24…+29 градусов, будет преимущественно без осадков. Напомним, 25 июля 2021 года об аномальном похолодании на Урале и в Сибири заявил Роман Вильфанд. Из-за вторжения холодных воздушных масс с 26 июля прогнозировалось существенное снижение температурных режимов, не свойственных для данного времени года. Об аномальном похолодании на Урале и в Сибири заявил Роман Вильфанд

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