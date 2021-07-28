Превышений ПДК не обнаружено: замеры воздуха в Нижнем Тагиле 28 июля

Превышений ПДК не обнаружено: замеры воздуха в Нижнем Тагиле 28 июля
Превышений ПДК не обнаружено: замеры воздуха в Нижнем Тагиле 28 июля
Сегодня, 18:51Здоровье и экологияФото: TagilCity.ru
28 июля во время коротких замеров воздуха на привокзальной площади в Нижнем Тагиле показатели диоксида азота были от 0,1 до 0,3. О результатах длительных замеров читайте в материале TagilCity.ru.

По итогам текущих замеров, показатели диоксида азота были от 0,1 до 0,5. После прямого эфира в Instagram мы сделали 20-минутные замеры диоксида серы, диоксида азота, синильной кислоты, формальдегида и сероводорода, индекс диоксида азота были 0,1. Такой результат не является превышением нормы ПДК 0,2 мг/м3.

Диоксид азота — желто-бурый газ с едким запахом, блокирующим дыхательные пути. В холодной среде не имеет цвета. Оказывает негативное воздействие на человека. В основном подвергаются опасности органы дыхательной системы, начиная от легкого раздражения слизистых и заканчивая отеком легких. Также происходит изменение состава крови, уменьшается содержание гемоглобина.

Прямые эфиры с данными по замерам воздуха в Нижнем Тагиле редакция TagilCity.ru проводит в Instagram.

Информация о состоянии атмосферы получена на основании инструментальных замеров газоанализатором «Геолан-1П». Указанные сведения не являются официальными и могут отличаться от замеров, опубликованных уполномоченным государственным органом. Для получения официальной информации о состоянии окружающей среды редакция «TagilCity» рекомендует направлять соответствующие запросы в Уральское межрегиональное управление Росприроднадзора.

Сюжеты:
ЭксклюзивНижний ТагилЭкология Нижнего Тагила
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