Прошли публичные слушания по проекту станции водоподготовки «Южная» в Нижнем Тагиле

Прошли публичные слушания по проекту станции водоподготовки «Южная» в Нижнем Тагиле
Прошли публичные слушания по проекту станции водоподготовки «Южная» в Нижнем Тагиле
Сегодня, 15:32Здоровье и экологияФото: 1МI
На открытые обсуждения пришлось вынести вопросы проектирования станции водоподготовки «Южная», так как возникли некоторые затруднения с участком земли.

Новая станция водоподготовки «Южная» позволит вывести из эксплуатации старый гидроузел. Её строительство планируется завершить к 2024 году, если в 2021 году проект пройдёт государственную экспертизу.

Данная станция будет обеспечивать водой район ГГМ и Дзержинский район. Также с данного гидроузла обеспечивается водой часть посёлка Черноисточинский, рассказал заместитель главы администрации города Нижний Тагил по городскому хозяйству и строительству Егор Копысов.

Проектированием станции «Южной» занимается компания из Санкт-Петербурга «Севзапинжтехнологии». Эта компания разработала систему очистки воды с учётом современных технологий, сообщает ТК «Телекон».

Вспомогательные сооружения планируют вынести за пределы основного узла, также требуется дополнительная площадь — участок 45 на 65 метров. Здесь оборудуют очистные сооружения хозяйственно-бытовых и технологических стоков, а также ливнёвый сброс.

Рядом с основным гидроузлом есть свободная земля, однако по документам она определена для возведения многоэтажных домов. Данный вопрос был вынесен на публичное обсуждение.

По словам председателя Общественной палаты Нижнего Тагила Татьяны Камешковой, было единогласно решено вывести земли из назначения по строительству многоэтажных домов в назначение по строительству данного сооружения.

Заместитель начальника производственно-технического отдела ООО «Водоканал-НТ» Алексей Рыбин сообщил, что сбросов в пруд с Черноисточинского гидроузла сейчас нет. Учитывая, что вода сбрасывается в ручей Безымянный, на состоянии пруда это скажется положительным образом.

Напомним, в мае 2021 года началась подготовка к очистке Черноисточинского пруда. В том районе проложили временную дорогу для пульпопровода и организовали площадку складирования донных отложений.

Сюжеты:
Экология Нижнего ТагилаНижний Тагил
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