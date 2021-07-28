Свердловская область попала в рейтинг регионов страны с высокой смертностью

В 29 регионах России Минздрав зафиксировал рост смертности. Свердловская область вошла в список регионов с высокой, более 50%, избыточной смертностью с тенденцией роста умерших. Так же в этот список включены Тюменская, Иркутская, Новосибирская области, Забайкальский и Красноярский края, Хакасия и Бурятия.

В сравнении показателей конца июня и начала июля 2021 года в рейтинг регионов страны с высокой избыточной смертностью попала Свердловская область, сообщает Ура.ру. Данный рейтинг был составлен с учетом экстремумов по показателям избыточной смертности по всем регионам России. Список регионов с избыточной смертностью — не постоянен. Сегодня могут быть одни регионы в рейтинге, завтра — другие. Федеральное ведомство постоянно в оперативном режиме отслеживает показатели смертности в регионах. Кроме того ведется работа по сравнению показателей в динамике,отметил специалист Минздрава РФ по медицинской профилактике УрФО, доктор медицинских наук Сергей Токарев. Помимо свердловчан в рейтинг попали Тюменская, Иркутская, Новосибирская области, Забайкальский и Красноярский края, Хакасия и Бурятия. Основными причинами, из-за которых регионы попали в рейтинг, стал коронавирус, болезни кровообращения, онкопатология и внешние причины, считает Сергей Токарев. Напомним, о причинах роста смертности в Свердловской области рассказал уральский врач, эксперт лабораторной диагностики Александр Соловьев. О причинах роста смертности в Свердловской области рассказал уральский эпидемиолог Если бы этот список составлялся в «мирное» время, то основными причинами стали болезни кровообращения, онкопатология и внешние причины. На данный момент к ним добавился коронавирус,уточнил Сергей Токарев.

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