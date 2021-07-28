Свердловская семья с грудным ребенком рассказала об отказе в лечении от коронавируса

Свердловская семья с грудным ребенком рассказала об отказе в лечении от коронавируса
Свердловская семья с грудным ребенком рассказала об отказе в лечении от коронавируса
Сегодня, 10:38Здоровье и экологияФото: 1МI
Семья с грудным ребенком из Белоярского района Свердловской области рассказала, что врачи отказались лечить их от коронавируса, попросив подождать 10 дней. У инфицированных не взяли анализов, бесплатных лекарств медики тоже не выдали.

Спустя неделю после родов жительница Свердловской области по имени Анна заразилась COVID-19. Следом за ней заболел и муж, однако помощи от врачей, по словам инфицированных, они так и не дождались.

Нам сказали обращаться в больницу по месту жительства, в нашем случае это больница в Косулино. При том что у нас новорожденный ребенок. Мы позвонили туда, и у нас с горем пополам приняли вызов. А через некоторое время перезвонили и попросили мужа, которому было хуже, самому приехать в больницу, рассказала молодая мама Е1.

Она надеялась, что к ним врач приедет на дом, ведь на руках у четы — новорожденный младенец.

В итоге пациенты не стали спорить и супруг самостоятельно отправился в больницу. Там у отца семейства никто не взял анализов, а предложили лечиться самому.

Когда супругу стало еще хуже, Анна позвонила в «скорую помощь» с вопросом, нужно ли делать КТ. В учреждении ей ответили, что все нормально и нужно подождать 10 дней.

Зачем ждать 10 дней, если человеку здесь и сейчас хуже? Тем более дома ребенок. Никакого особенного внимания из-за новорожденного к нам не было, отметила женщина.

Сейчас супруги уже почти полностью выздоровели. Однако Анна уверена, что подобное отсутствие помощи со стороны медиков, для кого-то может обернуться летальным исходом.

Напомним, жители Екатеринбурга с симптомами коронавируса жалуются на то, что по несколько дней не могут дождаться врача. В Минздраве Свердловской области ситуацию объяснили ростом заболеваемости в регионе.

Сюжеты:
Коронавирус
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