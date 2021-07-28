В памятнике конструктивизма в Екатеринбурге после ремонта будет открыта клиника

В здании бывшего Уральского отделения НИИ древесины в Екатеринбурге планируется в течение полутора лет провести капитальный ремонт. После ремонтных работ в здании будет расположена поликлиника.

По решению суда в неэксплуатируемом здании на проспекте Ленина, 79 в Екатеринбурге начаты строительные работы — постройку обнесли забором, чтобы ограничить доступ посторонних, сообщает РБК. В этом здании располагалось бывшее Уральское отделение НИИ древесины. Сейчас строение находится в аварийном состоянии и в последние годы не использовалось. Собственником здания является Федеральная таможенная служба. За счет средств собственника постройки планируется выделить порядка 100 миллионов рублей на проведение капитального ремонта и реконструкции бывшего отделения НИИ. Ремонтные работы планируется завершить в течение полутора лет, после окончания работ в здание переведут действующую поликлинику № 3 ФТС. Сейчас проект капремонта проходит госэкспертизу. В поликлинике будут проходить лечение сотрудники Уральской таможни, члены их семей и ветераны ведомства. Сейчас основной блок поликлиники работает в здании бывшего Трансагентства на перекрестке улиц Малышева и Восточной в Екатеринбурге. Напомним, свердловские бизнесмены создали Фонд реконструкции и поддержки Екатерининской больницы, которая находится в Зеленой роще на улице 8 Марта в Екатеринбурге. В дальнейшем на базе заброшенного здания, проект реконструкции которого сейчас находится в работе, планируется размещение станции скорой помощи. Фонд для реконструкции заброшенной больницы создан в Екатеринбурге

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