Заболеваемость гепатитом возросла в период пандемии в Свердловской области

Также если своевременно не заняться лечением гепатита, это может привести к раку печени. Специалисты отметили, что вирусный гепатит представляет собой группу инфекционных недугов, развивающихся индивидуально у каждого человека. Из-за этого важно определить гепатит на ранних стадиях, сообщает ТК «Вести Урал».