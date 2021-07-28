Зоной бедствия предлагают признать посёлок Лосиный в Свердловской области

Очистка сточных вод в тариф ООО «Лосиное ЖКХ» не включена. Глава регионального отделения партии «Родина» Валерий Хвостов заявил, что намерен обратиться в природоохранную прокуратуру региона, пишет Ура.ру.
Сточные воды в посёлке сбрасываются в реку Большой Рефт. На этой реке находятся Рефтинское и Малышевское водохранилища. Кроме того, там же находится и Черемшанский пруд. Из него происходит водозабор для некоторых населённых пунктов Свердловской области.
В прокуратура Березовского на запрос Хвостова ответила, что имеющиеся очистные сооружения в посёлке ремонту не подлежат, необходимо строить новые. Из-за отсутствия денег в местном бюджете заявку направили в министерство энергетики и ЖКХ Свердловской области.
Напомним, в Нижнем Тагиле в связи с нагрузками на очистные сооружения на УВЗ построят новые. Контракт такого проекта стоит 78,5 миллиона рублей. Работы по строительству очистных сооружений необходимо начать в течение пяти рабочих дней с момента подписания договора и окончить не позднее 30 сентября 2021 года.