Зоной бедствия предлагают признать посёлок Лосиный в Свердловской области

Сточные воды в посёлке сбрасываются в реку Большой Рефт. На этой реке находятся Рефтинское и Малышевское водохранилища. Кроме того, там же находится и Черемшанский пруд. Из него происходит водозабор для некоторых населённых пунктов Свердловской области.