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#домахорошо
1,15 млн руб. выделено на медосмотры врачей и гардеробщиц стоматологий Нижнего Тагила
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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1,15 млн руб. выделено на медосмотры врачей и гардеробщиц стоматологий Нижнего Тагила

Сегодня, 10:30Здоровье и экологияЮлия Суворова
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