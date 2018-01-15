1,15 млн руб. выделено на медосмотры врачей и гардеробщиц стоматологий Нижнего Тагила

Согласно сведениям сметной документации, медицинское обследование должны пройти 390 человек, из них 359 – женщины.

Медосмотр пройдет руководство в лице главврача и его заместителей по КЭР и медицинской части, по экономическим вопросам. Также медосмотр пройдут бухгалтер, терапевты, хирурги, заведующие отделениями и структурными подразделениями. В том числе сотрудники детских отделений, ортопедических и терапевтических.

В сметный расчет также включены медосмотры для кадровых работников и младшего медицинского персонала. Обязательную диспансеризацию пройдут охранники, гардеробщики и сторожа.

Провести медосмотры поставщик услуг должен в срок до 30 октября текущего года.

Количество осматриваемого персонала заказчика в течение одного рабочего дня должно быть не менее 20 человек и не более 50 человек. Также исполнитель обязуется организовать доставку осматриваемых к месту проведения диспансеризации, а результаты осмотров занести в личные медицинские книжки сотрудников.