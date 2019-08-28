В Свердловской области объявлено штормовое предупреждение

Свердловчанам рекомендуют проявлять осторожность на дорогах и на время отказаться от поездок на личном транспорте.

По данным синоптиков, дожди в Свердловской области сохранятся три дня. В дневные часы ожидается до +16 градусов, в ночное время столбик термометра опустится до отметки +4 градуса.