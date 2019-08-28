В Свердловской области объявлено штормовое предупреждение
Сегодня, 15:19Здоровье и экологияФото: 1Mediainvest.ru
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По сообщению ГУ МЧС РФ по Среднему Уралу, 28 и 29 августа в регионе ожидаются сильные и проливные дожди.
Свердловчанам рекомендуют проявлять осторожность на дорогах и на время отказаться от поездок на личном транспорте.
По данным синоптиков, дожди в Свердловской области сохранятся три дня. В дневные часы ожидается до +16 градусов, в ночное время столбик термометра опустится до отметки +4 градуса.
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