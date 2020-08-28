Медприборы дома: что рекомендуется иметь под рукой?

Медприборы дома: что рекомендуется иметь под рукой?

Сегодня, 09:00Здоровье и экологияPhoto: apteka.ru
Медицинские технологии постоянно развиваются и связано это не только с лекарственными препаратами, но и с различными приборами. Последние используются как в диагностике заболеваний, так и в их лечении. Причем пользоваться ими, можно не выходя из дома.

На рынке сегодня можно встретить огромное количество аппаратов для различных потребностей. В частности, на сайте apteka.ru легко найти приборы для каждого дома. Важно разобраться, какой бывает техника, а также как ей пользоваться, чтобы понимать, какие из приборов стоит приобрести.

Медицинские приборы делятся на три основные группы в зависимости от приоритетов и потребностей:

1. Тонометры и термометры, измерители пульса;

2. Ингаляторы и небулайзеры, глюкометры, измерители крови и тест-полоски;

3. Приборы для физиотерапии, массажеры и прочие важные мелочи.

Приборы первой группы должны быть в каждом доме. Благодаря электронным термометрам можно быстро измерить температуру, тонометры помогут узнать давление, а специальные измерители покажут пульс. Объяснять необходимость данных приборов вряд ли надо, так как их значимость понятна.

Техника второй группы не менее важна. Ингаляторы и небулайзеры используются не только для лечения простуды или при астме. Они также подходят и для профилактики. Не все знают, но данные устройства используются и для укрепления иммунитета, улучшения работы эндокринной и нервной системы, усиления кровоснабжения, а также повышения общего тонуса организма. Для этого добавьте травяные отвары и эфирные масла, а ингалятор доставит их в гортань или носоглотку за несколько минут.

Принято считать, что глюкометры необходимы только тем, кто болен сахарным диабетом. На самом деле их рекомендуется использовать всем людям в возрасте старше 40-45 лет, которые следят за собственным здоровьем. Прибор показывает уровень глюкозы, а некоторые модели дополнительно отображают показатели холестерина, мочевой кислоты и гемоглобина. Для отдельных тестов существуют специальные тест-полоски, которые тоже можно найти на сайте apteka.ru.

Третья группа приборов является наиболее широкой. В нее входит все, начиная от массажеров и физиотерапевтических аппаратов и заканчивая аппликаторами и противогрибковыми устройствами.

Массажеры предназначены, как правило, для снятия тяжести и напряжения мышц, улучшения циркуляции крови и стимулирования иммунитета. Физиотерапевтические аппараты используются как для лечения, так и проведения реабилитационных мероприятий. К примеру, одним из наиболее популярных медицинских методов на сегодняшний день является магнитотерапия. Она оказывает стимулирующее действие на организм и используется для лечения различных систем — опорно-двигательной, сердечно-сосудистой, а также желудочно-кишечного тракта.

Следить за своим здоровьем важно, а помочь в этом могут разные приборы и медицинская техника. Предварительно ознакомиться с противопоказаниями, купить такой прибор и оценить его возможности вы можете на сайте apteka.ru.

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