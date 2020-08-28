Медприборы дома: что рекомендуется иметь под рукой?

Техника второй группы не менее важна. Ингаляторы и небулайзеры используются не только для лечения простуды или при астме. Они также подходят и для профилактики. Не все знают, но данные устройства используются и для укрепления иммунитета, улучшения работы эндокринной и нервной системы, усиления кровоснабжения, а также повышения общего тонуса организма. Для этого добавьте травяные отвары и эфирные масла, а ингалятор доставит их в гортань или носоглотку за несколько минут.