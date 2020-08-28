На Черноисточинском гидроузле начались испытания водоочистной системы

Очистка воды на водохранилище осуществляется на базе тонкослойного сепаратора Lamella и самопромывного песчаного фильтра DynaSand. Тестирование выполняет ООО НИИПРИИ «Севзапинжтехнология» в рамках проектно-изыскательских работ по проекту «Строительство инженерных коммуникаций и станции водоподготовки «Южная» в поселке Черноисточинск.
Согласно техническому заданию и требованиям администрации города, при проектировании используется новая технология водоподготовки.
По словам специалиста «Севзапинжтехнология» Вадима Галямова, основной проблемой водоема является фитопланктон. Он является причиной запаха воды и неприятного вкуса.
Запах появляется, когда отмирают микроводоросли. Но если не допустить накапливание отмерших водорослей, то есть обеспечить постоянную промывку фильтров, то запаха не будет. В предлагаемой технологии фильтр промывается непрерывно, рассказал Галямов.
Главный технолог «Севзапинжтехнология» Вадим Балденков рассказал, как проходят исследования.
По его словам была привезена опытная установка, имеющая производительность пять кубических метров в час и подключена к источнику водоснабжения. Основные задачи, на данный момент, понять, какие требуются затраты для достижения нужных показателей качества, а также как это сделать так, чтобы новые системы не привели к удорожанию стоимости воды.
Эффективность будет оцениваться по нескольким показателям — мутность, цветность, алюминий, марганец и перманганатная окисляемость.
Экспериментируя с различными скоростями фильтрации и различными дозами реагентов, специалисты определят оптимальные параметры работы оборудования применительно к Черноисточинскому водохранилищу. Полученная вода должна соответствовать всем санитарным нормам и правилам, пояснил начальник отдела экологии и природопользования администрации города Алексей Сергеев.
Варианты созданной технологической схемы подрядчик представит в сентябре этого года. После этого не техническом совете будет выбран тот проект, который подходит городу. Кроме того, планируется провести реконструкцию водовода для обеспечения населения чистой питьевой водой.
Проект «Строительство инженерных коммуникаций и станции водоподготовки „Южная“ в поселке Черноисточинск» реализуется в рамках федерального проекта «Чистая вода» и национального проекта «Экология». Сроки подготовки проекта и прохождения госэкспертизы запланированы на 2020–2021 годы. А выполнение ремонтных работ — на 2022–2024 годы.