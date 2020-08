УГМС в конце лета опубликовало отчет о загрязнении воздуха в Тагиле за май

27 августа ФБГУ «Уральское УГМС» разместило отчет о загрязнении воздуха в Нижнем Тагиле за май и июнь.

Так, в мае уровень загрязнения воздуха в городе определялся как повышенный. Превышение наблюдалось по выбросам этилбензола, индекс которого оказался равен 3,3 ПДК. Этилбензол представляет собой бесцветную жидкость с запахом, похожим на бензин. Оно способна вызывать сонливость, усталость, а также головные боли. Кроме того, вещество отрицательно влияет на работу и координацию мышц. При длительном воздействии на организм человека способно спровоцировать хронические заболевания печени и крови. Максимальная разовая ПДК вещества составляет 0,02 мг/мЗ. Одним из источников выбросов является ЕВРАЗ-НТМК. Так, за 2018 год его оыло выброшено 57 килограммов. Кроме того, была превышена концентрация бенз (а)пирена (среднемесячная концентрация 2,2 ПДК). Среднесуточная ПДК составляет 0,1 мкг/ 100 м³. Образуется бенз (а)пирен при сжигании твердых и жидких органических веществ, в том числе нефти и нефтепродуктов, древесины, а также антропогенных отходов. Кроме того, есть и природные источники вещества, такие как лесные пожары. Бенз (а)пирен относится к веществам первого класса опасности, а также канцерогенам. Попадая в организм и накапливаясь в нем, он способен вызывать онкологические заболевания, мутации плода в утробе матери, а также оказывает мутагенное, эмбриотокическое и гематоксическое воздействие. Одним из источников выбросов также является ЕВРАЗ-НТМК. За 2018 год предприятие выбросило в воздух 14,4 килограмма вещества. Также в воздухе было зафиксировано превышение концентрации формальдегида (максимальная разовая концентрация составила 1,1 ПДК), являющегося веществом второго класса опасности. За год в воздух Нижнего Тагила его было выброшено 22,4 тонны. Его разовое ПДК составляет 0,05 мг/м3, среднесуточное — 0,01 мг/м3. Одними из основных источников выбросов являются «Уралхимпласт» — 3,6 тонны в год и ЕВРАЗ — 396 килограммов в год. В основном формальдегид применяется при изготовлении пластмасс. Этот газ отрицательно влияет на генетику, органы дыхания, зрения и кожу. Еще одно вещество, концентрация которого была превышена — это диоксид азота (максимальная разовая концентрация составила 1,1 ПДК). Вещество третьего класса опасности. Его за год в воздух Нижнего Тагила попало 6,4 тысячи тонны. Его разовое ПДК составляет 0,2 мг/м3, среднесуточное — 0,04 мг/м3. Источниками выбросов стали ЕВРАЗ НТМК — 5,4 тысячи тонны в год, меньше — ВГОК — 451 тонна в год, УВЗ — 448 тонн в год, «Планта» — 71 тонна в год, «Уралхимпласт» — 60 тонн в год. Вещество при длительном воздействии приводит к снижению иммунитета. В июне уровень загрязнения воздуха повысился до высокого. Он определялся значением стандартного индекса бенз (а)пирена, который равен 4,5 ПДК. Кроме того, загрязнение воздуха определялось концентрацией этилбензола (максимальная среднесуточная концентрация составила 2,2 ПДК) и формальдегида (максимальная разовая концентрация составила 1,3 ПДК). Отмечается, что разовые концентрации иных веществ, таких как оксид углерода, диоксид серы, диоксид азота, аммиак, фенол и другие, не были превышены. Топ-20 загрязняющих веществ по объему в воздухе Нижнего Тагила

