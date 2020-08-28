УГМС в конце лета опубликовало отчет о загрязнении воздуха в Тагиле за май

Среднесуточная ПДК составляет 0,1 мкг/ 100 м³. Образуется бенз (а)пирен при сжигании твердых и жидких органических веществ, в том числе нефти и нефтепродуктов, древесины, а также антропогенных отходов. Кроме того, есть и природные источники вещества, такие как лесные пожары. Бенз (а)пирен относится к веществам первого класса опасности, а также канцерогенам. Попадая в организм и накапливаясь в нем, он способен вызывать онкологические заболевания, мутации плода в утробе матери, а также оказывает мутагенное, эмбриотокическое и гематоксическое воздействие. Одним из источников выбросов также является ЕВРАЗ-НТМК. За 2018 год предприятие выбросило в воздух 14,4 килограмма вещества.