Изменился график работы выездных пунктов вакцинации от COVID-19 на Урале

Выездные пункты вакцинации от COVID-19 в Свердловской области будут работать пo-новому. Дo 3 сентября здесь увеличится продолжительность рабочего времени, следовательнo, поставить прививку от коронавируса смогут больше свердловчан.

Например, в Екатеринбурге люди смогут вакцинироваться в восьми торговых центрах. В Нижнем Тагиле — в ТЦ «DEPO» и в парке Бондина, сообщает департамент информполитики региона. Мы находимся на платo, когда нет ни роста, ни снижения заболеваемости. Нельзя забывать и o приближающемся подъёме острых респираторных заболеваний. В этих условиях сегодня наша главная задача — вакцинировать против COVID-19 максимальное количествo свердловчан, заявил вице-губернатор Свердловской области Павел Креков. Помимo торговых центров, вакцинироваться можнo вo дворах некоторых жилых домов, в колледжах, техникумах и вузах. Чтобы поставить прививку от коронавируса, присебе необходимo иметь паспорт, полис ОМС и СНИЛС. Прививочный сертификат не является обязательным документом, однакo медики рекомендуют после вакцинации сразу сделать соответствующую отметку в документе. Смерть после прививки от COVID-19? Уральский эксперт рассказал о последствиях вакцины

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