Свердловская рыбоохрана опровергла массовый мор рыбы в Черноисточинском пруду

Свердловская рыбоохрана опровергла массовый мор рыбы в Черноисточинском пруду
Свердловская рыбоохрана опровергла массовый мор рыбы в Черноисточинском пруду
Сегодня, 17:38Здоровье и экологияФото: 1МI
Специалисты не подтвердили информацию о массовом море рыбы в Черноисточинском пруду. Инспектор Рыбоохраны по Свердловской области сообщил, что в воде плавают живые лещи, а не погибшие от глистов.

Ранее эко-активист Рамиль Хакимов сообщил, что в районе мыса Крутики плавали кверху брюхом множество лещей и подлещиков, часть из них была мертва.

Однако инспектор Рыбоохраны по Свердловской области Александр Симонов опроверг информацию о массовом море рыбы в Черноисточинском пруду, пишут ИА «Все Новости».

Напомним, из Черноисточнского пруда питьевая вода поступает жителям Гальянки и Дзержинского района в Нижнем Тагиле. Несколько лет подряд пруд страдает от размножения цианобактерий. В декабре 2020 года по нацпроекту «Экология» Нижнему Тагилу было выделено 450 миллионов рублей на очистку дна водоема.

Сюжеты:
Нижний Тагил
Материалы по теме:
ЧерноисточинскрыбаводоемНижний Тагил
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. ЭЛ № ФС 77-74136. Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест». Адрес: 105064, г. Москва, переулок Нижний Сусальный, дом 5, строение 15, пом. 1, комната 2. Главный редактор: Логинова Александра Игоревна. Телефон редакции: 8 (499) 290-52-20 или +7 (3435) 499-334. Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru или ooopremmediainvest@gmail.com

яндекс.метрика
Рейтинг UralWeb
Регионы