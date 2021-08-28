Свердловская рыбоохрана опровергла массовый мор рыбы в Черноисточинском пруду

Специалисты не подтвердили информацию о массовом море рыбы в Черноисточинском пруду. Инспектор Рыбоохраны по Свердловской области сообщил, что в воде плавают живые лещи, а не погибшие от глистов.

Ранее эко-активист Рамиль Хакимов сообщил, что в районе мыса Крутики плавали кверху брюхом множество лещей и подлещиков, часть из них была мертва. Однако инспектор Рыбоохраны по Свердловской области Александр Симонов опроверг информацию о массовом море рыбы в Черноисточинском пруду, пишут ИА «Все Новости». Напомним, из Черноисточнского пруда питьевая вода поступает жителям Гальянки и Дзержинского района в Нижнем Тагиле. Несколько лет подряд пруд страдает от размножения цианобактерий. В декабре 2020 года по нацпроекту «Экология» Нижнему Тагилу было выделено 450 миллионов рублей на очистку дна водоема. Сотни мертвых лещей найдены в Черноисточинском пруду под Нижним Тагилом

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