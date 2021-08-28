Веществ-загрязнителей нет: замеры воздуха в Нижнем Тагиле 28 августа

Корреспондент TagilCity.ru сделал 2-минутые замеры диоксида азота, диоксида серы, сероводорода, формальдегида и синильной кислоты при температуре воздуха + 14 градусов и северо-западном ветре со скоростью два метра в секунду, транслируя их в прямом эфире в Instagram.
Превышений предельно допустимой концентрации пяти веществ-загрязнителей обнаружено не было.
Каждый день редакцией TagilCity.ru проводятся прямые эфиры в Instagram, в которых транслируются замеры воздуха в Нижнем Тагиле.
Информация о состоянии атмосферы получена на основании инструментальных замеров газоанализатором «Геолан-1П». Указанные сведения не являются официальными и могут отличаться от замеров, опубликованных уполномоченным государственным органом. Для получения официальной информации о состоянии окружающей среды редакция «TagilCity» рекомендует направлять соответствующие запросы в Уральское межрегиональное управление Росприроднадзора.