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Новости Нижнего Тагила

Больше 126 млн кубометров грязной воды сброшено предприятиями в реку Тагил

28 сентября 2017, 16:30Добавить новость
Нижний Тагил,Носов,экология,река Тагил,совещание,проверка,загрязнение,предприятия

В администрации города на совещании по вопросу экологии были представлены результаты мониторинговых исследований промышленных сбросов в водные объекты муниципалитета.

Так, Ирина Михайлова, и.о. начальника отдела экологии и природопользования нижнетагильской администрации, сообщила, что в 2016 году предприятиями города было сброшено 130 млн куб. м. воды. Из них 126,43 млн куб м. воды недостаточно очищенной, что является причиной загрязнения реки Тагил, а также ее притоков. В данный момент река имеет статус «грязной».

 

Также Ирина Михайлова рассказала о том, что в 5475 водных объектов города проихсодит сброс загрязняющих веществ от 72 промышленных предприятий. Сооружения по очистке воды со своей задачей не справляются.

 

Были проведены отборы воды на анализ в июне и сентябре. Результаты показали, что в воде имеется превышение такие веществ, как сульфат, фосфат, ванадий и др.

 

Как пишет пресс-служба администрации Нижнего Тагила, глава города поручил продолжать проводить мониторинг водных объектов города, а также сделать анализ ситуации по сезонному показателю. Также он поднял вопрос о несении ответственности предприятий города в решении экологических проблем.

 

В случае реализации концессионного соглашения с инвесторами по строительству системы водоочистки и водоотведения собственники, имеющие стоки, либо самостоятельно реализуют план мероприятий по их очистке и приведению всех предельно допустимых показателей к норме, либо платят за превышение концентрации загрязняющих веществ по специальному тарифу, -- сказал Сергей Носов.

 

 
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