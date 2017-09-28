Больше 126 млн кубометров грязной воды сброшено предприятиями в реку Тагил

В администрации города на совещании по вопросу экологии были представлены результаты мониторинговых исследований промышленных сбросов в водные объекты муниципалитета.

Так, Ирина Михайлова, и.о. начальника отдела экологии и природопользования нижнетагильской администрации, сообщила, что в 2016 году предприятиями города было сброшено 130 млн куб. м. воды. Из них 126,43 млн куб м. воды недостаточно очищенной, что является причиной загрязнения реки Тагил, а также ее притоков. В данный момент река имеет статус «грязной».

Также Ирина Михайлова рассказала о том, что в 5475 водных объектов города проихсодит сброс загрязняющих веществ от 72 промышленных предприятий. Сооружения по очистке воды со своей задачей не справляются.

Были проведены отборы воды на анализ в июне и сентябре. Результаты показали, что в воде имеется превышение такие веществ, как сульфат, фосфат, ванадий и др.

Как пишет пресс-служба администрации Нижнего Тагила, глава города поручил продолжать проводить мониторинг водных объектов города, а также сделать анализ ситуации по сезонному показателю. Также он поднял вопрос о несении ответственности предприятий города в решении экологических проблем.