Жительница Нижнего Тагила жалуется на операцию с недостаточным наркозом

13 сентября Екатерина почувствовала сильные боли в брюшной полости. Девушка прошла ультразвуковое исследование, после чего ей поставили диагноз «желчекаменная болезнь». В организме тагильчанки обнаружили камни. В местной поликлинике пациентку направили на обследование. Но 16 сентября девушке вновь стало плохо и ее увезли на скорой помощи в ЦГБ №4.

Поступила в хирургическое отделение ЦГБ №4. Взяли анализы, сделали капельницу. На следующий день процедур не было, -- рассказала TagilCity.ru Екатерина.

18 сентября тагильчанку осмотрели заведующий хирургическим отделением Александр Мансуров и лечащий врач Махмад Эшонджонов. Специалисты отправили пациентку на повторное УЗИ, после чего было принято решение провести девушке ретроградную холангиопакреатографию (РХГП). По словам Екатерины, девушке не сделали анестезию.

Это хирургическое вмешательство. А мне сделали только укол с обезболивающим и прыснули лидокаин в горло. Было очень больно, я все чувствовала. Мне сказали, что анестезия делается только в Екатеринбурге, а в Екатеринбург мне направление не дали, -- поделилась тагильчанка.

По анестезии могу совершенно точно сказать, что у наших европейских коллег, у них это все выполняется под внутривенной седацией. А в России это принято далеко не везде, это все зависит от возможности клиники. Я сам делаю операции с применением внутривенной седацией крайне редко. И не потому, что мне нравится пациент или нет, а потому, что в больнице нет такой возможности. Поэтому приходится и без

наркоза, но это опять же от нищеты. У больниц в Нижнем Тагиле нет препаратов, анестезиологов и прочее. Там, где выполняют показательные операции – там больные спят. А в основном - все делается по-другому, -- поделился с редакцией хирург из Нижнего Тагила.

Девушка также рассказала, что у врачей возникали трудности во время процедуры и операция затянулась.

У них все время там что-то было неготово. Процедура продлилась почти полчаса, я слышала, что у них что-то не получается, -- пожаловалась пациентка.



Однако медики говорят о том, что подобная процедура не имеет временных рамок.

Я занимаюсь этой темой уже третий десяток, и подобных операций у меня не одна тысяча. Но это не нам с вами решать. Естественно, у нас не может быть одного и того же мнения о том, что сделали правильно или неправильно. Судить и не пациентке. Пациентка жалуется на то, что операция затянулась, так вот, временных стандартов у этой операции нет, -- рассказал TagilCity.ru хирург Михаил Шалагин.

Девушка отметила, что операцию проводил врач-эндоскопист Дмитрий Бабенко. По словам тагильчанки, врачу не удалось завершить операцию.

РХГП мне так и не сделали. Так написано в выписном эпикризе. Получается, что меня просто так из интереса поковыряли, -- сообщила Екатерина.

После осмотра пациентки врачи приняли решение направить Екатерину в Демидовскую городскую больницу. В ДГБ девушке снова назначили УЗИ. Исследование показало, что камней в организме тагильчанки после проведения операции в ЦГБ №4 больше нет. Новый лечащий врач Михаил Шалагин отказался от повторного проведения процедуры РХГП.

Шалагин Михаил Владимирович сказал, что мне не нужна никакая РХГП. Такое ощущение, что меня просто так всю измучили, -- резюмировала тагильчанка.

В ЦГБ №4 сообщили, что при обращении пациентки к ним, а не в СМИ, может быть проведена проверка. Специальная комиссия оценит качество предоставленных медицинских услуг и сможет сделать выводы о работе врачей учреждения. Разглашать особенности лечения тагильчанки медики не могут в связи с медицинской тайной.



У каждого индивидуальный случай. Сказать о том, должна была делаться анестезия в ее случае или нет, мы не можем. Кто-то переносит те или иные препараты, кто-то нет. В любом случае, надо изучать медицинскую карту. Говорить о том, что конкретно было у пациентки и почему были приняты те или иные решения, мы тоже не имеем права. Это медицинская тайна. Пусть девушка обратится к нам. Мы проведем проверку, -- пояснили в ЦГБ №4.

Специалист с 30-летним хирургическим опытом рассказал журналисту о своем видении данного случая.

Ретроградная холангиопакреатография - это очень сложная и неприятная операция. У девушки тяжелый случай. Было два диаметрально противоположных показателя. Здесь мы сталкиваемся с двумя проблемами, которые гораздо глубже, чем этот единичный случай. Первая: у нас не всегда направляют пациентов к нужным специалистам - к более опытным в сложных вопросах. Вторая: у нас не всегда есть возможность делать анестезию. По разным причинам: отсутствие кадров, препаратов, аппаратов. И я бы не стал обвинять врачей в данном случае, -- прокомментировал ситуацию медицинский эксперт.



Здравоохранение Нижнего Тагила уже несколько лет подчиняется областному министерству, таким образом местные врачи при всем желании не могут в корне изменить ситуацию в медицинских учреждениях города. На встрече министра здравоохранения Свердловской области Игоря Трофимова с главными врачами тагильских лечебных учреждений поднимался вопрос о дефиците «узких» специалистов в городских больницах и поликлиниках.