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7 157 тагильских подростков прошли проверку на склонность к наркотикам и алкоголю
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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7 157 тагильских подростков прошли проверку на склонность к наркотикам и алкоголю

Сегодня, 07:40Здоровье и экология
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