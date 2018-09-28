7 157 тагильских подростков прошли проверку на склонность к наркотикам и алкоголю

В сравнении с прошлыми годами число тестируемых в 2018 году возросло на 14%. Количество опрошенных подростков составило 98% от общего количества учащихся данной возрастной категории. Не проходили тестирование 168 детей, большинство из них отсутствовали по причине болезни.

Как сообщает пресс-служба администрации Нижнего Тагила, за первые 6 месяцев с начала 2018 года в городе прошли 145 мероприятий, посвящённые методам профилактики наркомании и алкоголизма, а также пропаганде здорового образа жизни. В них приняли участие 7 тыс. 860 детей школьного возраста.