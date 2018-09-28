7 157 тагильских подростков прошли проверку на склонность к наркотикам и алкоголю
Сегодня, 07:40Здоровье и экология
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В образовательных учреждениях Нижнего Тагила с начала 2018 года учащиеся в возрасте от 13 до 14 лет проходили социально-психологическое тестирование, позволяющее выявить склонность ребёнка к вхождению в группы риска и употреблению наркотиков и алкоголя. Всего в тестировании приняло участие 7 тыс. 157 детей.
Сюжеты: Нижний Тагил
В сравнении с прошлыми годами число тестируемых в 2018 году возросло на 14%. Количество опрошенных подростков составило 98% от общего количества учащихся данной возрастной категории. Не проходили тестирование 168 детей, большинство из них отсутствовали по причине болезни.
Как сообщает пресс-служба администрации Нижнего Тагила, за первые 6 месяцев с начала 2018 года в городе прошли 145 мероприятий, посвящённые методам профилактики наркомании и алкоголизма, а также пропаганде здорового образа жизни. В них приняли участие 7 тыс. 860 детей школьного возраста.
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