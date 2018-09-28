Синоптики обещают жителям Свердловской области теплую зиму

Специалисты обещают жителям Среднего Урала необычно теплую зиму. Согласно статистике метеонаблюдений в октябре температура в Екатеринбурге составляет +5 градусов днем и до -2 – ночью.

В ноябре среднемесячная температура по Свердловской области составляет днем -2, -3 градусов, ночью столбик термометра опускается до -7, -8 градусов.

Средняя температура воздуха в декабре на Среднем Урале днем равняется -8, ночью происходит похолодание до -15.

В январе днем столбик ртутного столба поднимается до -11, ночью опускается до -18.

В феврале метеорологи обещают днем до -7,-8 градусов, ночью температура будет опускаться до -16.

В марте в дневное время температура будет держаться на отметке 0 градусов, ночью возможно похолодание до -8,-9 градусов.