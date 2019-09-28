21-летний екатеринбуржец вышел на пикет против глобального потепления

На пикет вышел 21-летний студент Семен Баутин. Он выступает за «борьбу с надвигающейся климатической катастрофой». Молодой человек выходит на пикеты уже в восьмой раз. Ранее он пикетировал на тему веганства, борьбы с коррупцией и домашнего насилия.

Важно сортировать мусор, меньше потреблять, переходить на веганство, чтобы не вредить животным и снизить свой экологический след. Все это важно, потому что если мы не сможем снизить количество потребляемых ресурсов, ни политики, ни владельцы бизнесов не смогут ничего изменить. Я думаю, что ответственность лежит не только на тех, кто правит, но и на тех, кто просто живет своей жизнью. Каждый из нас ответственен за то, что происходит, пояснил Семен Баутин.