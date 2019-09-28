21-летний екатеринбуржец вышел на пикет против глобального потепления
27 сентября в Екатеринбурге прошел одиночный пикет рамках в международной акции Global Climate Strike, пишет «Уральский меридиан».
На пикет вышел 21-летний студент Семен Баутин. Он выступает за «борьбу с надвигающейся климатической катастрофой». Молодой человек выходит на пикеты уже в восьмой раз. Ранее он пикетировал на тему веганства, борьбы с коррупцией и домашнего насилия.
Молодой человек рассказал, что занимается этим, потому что так можно найти единомышленников.
Важно сортировать мусор, меньше потреблять, переходить на веганство, чтобы не вредить животным и снизить свой экологический след. Все это важно, потому что если мы не сможем снизить количество потребляемых ресурсов, ни политики, ни владельцы бизнесов не смогут ничего изменить. Я думаю, что ответственность лежит не только на тех, кто правит, но и на тех, кто просто живет своей жизнью. Каждый из нас ответственен за то, что происходит, пояснил Семен Баутин.
Акция Global Climate Strike прошла в 19 городах России после выступления Греты Тунберг на Генассамблее ООН. 16-летняя девушка обвинила мировых лидеров в краже детства и лжи.