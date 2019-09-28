Свердловскую область засыпало снегом и градом

Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
28 сентября в Нижнем Тагиле, Кушве и Баранчинском прошел град, пишет «Комсомольская правда».
Холодная погода с осадками в виде снега и града установилась по всей Свердловской области. На Урале температура воздуха в выходные не поднимется выше +3 градусов.
Сегодня в Нижнем Тагиле, поселке Баранчинском и Кушве прошел град. В Екатеринбурге несколько раз за день начиналась метель. В Карпинске выпал снег.
В связи с погодными условиями в ГИБДД порекомендовали водителям быть внимательнее на дорогах.
Материалы по теме
Сообщите новость редакции TagilCity.ru! Пишите pressa@tagilcity.ru.
Звоните +7 (3435) 499-334
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей