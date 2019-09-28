Свердловскую область засыпало снегом и градом

Холодная погода с осадками в виде снега и града установилась по всей Свердловской области. На Урале температура воздуха в выходные не поднимется выше +3 градусов.

Сегодня в Нижнем Тагиле, поселке Баранчинском и Кушве прошел град. В Екатеринбурге несколько раз за день начиналась метель. В Карпинске выпал снег.