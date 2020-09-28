Более 50% опрошенных врачей заявили о неготовности больниц ко второй волне COVID-19

Только 11% опрошенных врачей выразили уверенность, что российские больницы справятся. Однако специалисты из Москвы и Санкт-Петербурга высказались в более позитивном ключе: там каждый пятый врач поддержал российскую систему здравоохранения, в регионах же лишь 8% высказали свое согласие.