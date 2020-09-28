Более 50% опрошенных врачей заявили о неготовности больниц ко второй волне COVID-19

Более 50% опрошенных врачей заявили о неготовности больниц ко второй волне COVID-19

Сегодня, 21:44Здоровье и экологияPhoto: 1mediainvest.ru
57% врачей считают, что больницы в нашей стране не готовы к еще одной волне COVID-19, сообщают «Новые известия».

Только 11% опрошенных врачей выразили уверенность, что российские больницы справятся. Однако специалисты из Москвы и Санкт-Петербурга высказались в более позитивном ключе: там каждый пятый врач поддержал российскую систему здравоохранения, в регионах же лишь 8% высказали свое согласие.

Среди главных проблем работники здравоохранения отмечают недостаток младшего персонала, готового работать с «коронавирусными» больными, и нехватку средств защиты. Дополнительно врачи подчеркивают, что обещанные компенсирующие выплаты так и не были ими получены.

Напомним, правительство выделило 22 миллиарда рублей на выплаты работающим с COVID-19 медикам.

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