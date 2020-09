Более 50% опрошенных врачей заявили о неготовности больниц ко второй волне COVID-19

57% врачей считают, что больницы в нашей стране не готовы к еще одной волне COVID-19, сообщают «Новые известия».

Только 11% опрошенных врачей выразили уверенность, что российские больницы справятся. Однако специалисты из Москвы и Санкт-Петербурга высказались в более позитивном ключе: там каждый пятый врач поддержал российскую систему здравоохранения, в регионах же лишь 8% высказали свое согласие. Среди главных проблем работники здравоохранения отмечают недостаток младшего персонала, готового работать с «коронавирусными» больными, и нехватку средств защиты. Дополнительно врачи подчеркивают, что обещанные компенсирующие выплаты так и не были ими получены. Напомним, правительство выделило 22 миллиарда рублей на выплаты работающим с COVID-19 медикам. Правительство выделило 22 миллиарда рублей на выплаты работающим с COVID-19 медикам

