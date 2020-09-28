Куйвашев продлил «коронавирусную» самоизоляцию для пенсионеров

Куйвашев продлил «коронавирусную» самоизоляцию для пенсионеров

Сегодня, 17:48Здоровье и экологияPhoto: личная страница Евгения Куйвашева в Instagram
В Свердловской области в очередной раз продлен режим ограничений из-за коронавируса. Соответствующий указ подписал губернатор Евгений Куйвашев.

Действовать он начнет с завтрашнего дня, 29 сентября. Так, режим ограничений продлен до 5 октября.

Напомним, в прошлый раз режим самоизоляции для граждан старше 65 лет был продлен до 28 сентября. Кроме того, было разрешено работать аквапаркам и циркам.

Указ Куйвашева
Photo:официальный интернет-портал правовой информации

Заболеваемость при этом продолжает расти. За минувшие сутки было зарегистрировано 146 новых случаев коронавируса. В общей сложности за время пандемии инфекция была выявлена у 28,8 тысячи человек, из них 21,6 тысячи выздоровели, еще 592 пациента — скончались.

Stories:
Коронавирус
Related news:
Евгений Куйвашевкоронавируссамоизоляция
Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter
We in social networks

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. ЭЛ № ФС 77-74136. Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест». Адрес: 127018, г. Москва, ул. Полковая, д.3, стр.4, эт.4, пом. I, комн. 1. Главный редактор: Суворова Ю.Д. Телефон редакции: 8 (499) 290-52-20 или +7 (3435) 499-334. Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru или ooopremmediainvest@gmail.com

яндекс.метрика
Рейтинг UralWeb
Регионы