Куйвашев продлил «коронавирусную» самоизоляцию для пенсионеров

Заболеваемость при этом продолжает расти. За минувшие сутки было зарегистрировано 146 новых случаев коронавируса. В общей сложности за время пандемии инфекция была выявлена у 28,8 тысячи человек, из них 21,6 тысячи выздоровели, еще 592 пациента — скончались.