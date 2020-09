Куйвашев продлил «коронавирусную» самоизоляцию для пенсионеров

В Свердловской области в очередной раз продлен режим ограничений из-за коронавируса. Соответствующий указ подписал губернатор Евгений Куйвашев.

Действовать он начнет с завтрашнего дня, 29 сентября. Так, режим ограничений продлен до 5 октября. Напомним, в прошлый раз режим самоизоляции для граждан старше 65 лет был продлен до 28 сентября. Кроме того, было разрешено работать аквапаркам и циркам. Указ Куйвашева Photo: официальный интернет-портал правовой информации Заболеваемость при этом продолжает расти. За минувшие сутки было зарегистрировано 146 новых случаев коронавируса. В общей сложности за время пандемии инфекция была выявлена у 28,8 тысячи человек, из них 21,6 тысячи выздоровели, еще 592 пациента — скончались.

