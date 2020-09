За прошедшие сутки коронавирус был выявлен у трех тагильчан, сообщает оперштаб Свердловской области.

Общее количество зафиксированных случаев коронавируса в Нижнем Тагиле составило 1808. В Свердловской области за минувшие сутки выявлено 146 новых случаев COVID-19. Общее количество зафиксированных случаев возросло до 28 862. Из больниц по выздоровлению выписано 70 свердловчан, с начала пандемии выписали 21 656 человек. За 27-28 сентября не зарегистрировано ни одного случая смерти от коронавируса, всего от инфекции скончались 592 человека.

