Под Нижним Тагилом в рамках эко-программы высадят 30 тысяч сеянцев сосны

В течение трех лет в бассейне реки Чусовой было высажено более 150 тысяч сеянцев и саженцев зелёных насаждений, установлены контейнеры для сбора мусора, проведены сплавы и вывезено более 50 тонн мусора, а также сделан ремонт и созданы туристские стоянки.