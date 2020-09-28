Под Нижним Тагилом в рамках эко-программы высадят 30 тысяч сеянцев сосны

Экологическая программа «Операция Ч» стартовала летом 2017 года. С этого момент обществом охраны природы был организован ряд мероприятий по очистке и озеленению бассейна реки Чусовой.
В течение трех лет в бассейне реки Чусовой было высажено более 150 тысяч сеянцев и саженцев зелёных насаждений, установлены контейнеры для сбора мусора, проведены сплавы и вывезено более 50 тонн мусора, а также сделан ремонт и созданы туристские стоянки.
В этом году мероприятие проводится при финансовой поддержке Фонда президентских грантов.
Эко-акция пройдет 29 сентября в окрестностях поселка Висимо-Уткинск. Сбор участников состоится в 10.00 у поворота на село Сулем. Планируется, что все работы будут выполнены до 18.00
В минувшие выходные в Нижнем Тагиле и селе Покровском прошли две большие посадки деревьев. Было высажено шесть тысяч сеянцев сосны. Мероприятие прошло в рамках Всероссийского лесовосстановительного проекта «Посади лес».