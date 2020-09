Под Нижним Тагилом в рамках эко-программы высадят 30 тысяч сеянцев сосны

В бассейне реки Чусовой под Нижним Тагилом планируется высадить 30 тысяч сеянцев сосны, сообщает свердловское областное отделение Общероссийской общественной организации «Всероссийское общество охраны природы».

Экологическая программа «Операция Ч» стартовала летом 2017 года. С этого момент обществом охраны природы был организован ряд мероприятий по очистке и озеленению бассейна реки Чусовой. В течение трех лет в бассейне реки Чусовой было высажено более 150 тысяч сеянцев и саженцев зелёных насаждений, установлены контейнеры для сбора мусора, проведены сплавы и вывезено более 50 тонн мусора, а также сделан ремонт и созданы туристские стоянки. В этом году мероприятие проводится при финансовой поддержке Фонда президентских грантов. Эко-акция пройдет 29 сентября в окрестностях поселка Висимо-Уткинск. Сбор участников состоится в 10.00 у поворота на село Сулем. Планируется, что все работы будут выполнены до 18.00 В минувшие выходные в Нижнем Тагиле и селе Покровском прошли две большие посадки деревьев. Было высажено шесть тысяч сеянцев сосны. Мероприятие прошло в рамках Всероссийского лесовосстановительного проекта «Посади лес».

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter