Шламонакопитель Черноисточинского пруда полностью очистят и восстановят земли под ним

В Нижнем Тагиле проходит подготовка к рекультивации шламонакопителя Черноисточинского пруда. Его планируется полностью очистить, а земли под ним — восстановить, пишет АН «Между строк» со ссылкой на «Водоканал-НТ».

По словам представителей предприятия, проектные работы уже были завершены. «Водоканал» получил отчет и рекомендации по использованию осадка из шламонакопителя в качестве составляющего материала для безопасной рекультивации. В настоящее время «Водоканал-НТ» на основании полученных документов формирует техническое задание на выполнение проекта рекультивации, уточнили на предприятии. Напомним, на прошлой неделе правительством РФ была утверждена программа реабилитации Черноисточинского пруда и выделен первый транш для реализации проекта в размере четырех миллионов рублей. Правительство РФ выделило деньги на реабилитацию Черноисточинского пруда

