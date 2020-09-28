Шламонакопитель Черноисточинского пруда полностью очистят и восстановят земли под ним

По словам представителей предприятия, проектные работы уже были завершены. «Водоканал» получил отчет и рекомендации по использованию осадка из шламонакопителя в качестве составляющего материала для безопасной рекультивации.
В настоящее время «Водоканал-НТ» на основании полученных документов формирует техническое задание на выполнение проекта рекультивации, уточнили на предприятии.
Напомним, на прошлой неделе правительством РФ была утверждена программа реабилитации Черноисточинского пруда и выделен первый транш для реализации проекта в размере четырех миллионов рублей.