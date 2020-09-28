Шламонакопитель Черноисточинского пруда полностью очистят и восстановят земли под ним

Шламонакопитель Черноисточинского пруда полностью очистят и восстановят земли под ним

Сегодня, 18:27Здоровье и экологияPhoto: Личная страница Рамиля Хакимова во "Вконтакте"
В Нижнем Тагиле проходит подготовка к рекультивации шламонакопителя Черноисточинского пруда. Его планируется полностью очистить, а земли под ним — восстановить, пишет АН «Между строк» со ссылкой на «Водоканал-НТ».

По словам представителей предприятия, проектные работы уже были завершены. «Водоканал» получил отчет и рекомендации по использованию осадка из шламонакопителя в качестве составляющего материала для безопасной рекультивации.

В настоящее время «Водоканал-НТ» на основании полученных документов формирует техническое задание на выполнение проекта рекультивации, уточнили на предприятии.

Напомним, на прошлой неделе правительством РФ была утверждена программа реабилитации Черноисточинского пруда и выделен первый транш для реализации проекта в размере четырех миллионов рублей.

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