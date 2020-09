За последние сутки в Российской Федерации зафиксировано 8 135 случаев заболевания коронавирусом в 84 регионах страны, сообщает оперштаб.

Всего с начала пандемии зарегистрировано 1 159 573 случая COVID-19 в 85 регионах. Число выписанных по выздоровлению пациентов возросло до 945 920 человек, в том числе 2 702 россиянина выписали за последние сутки. Официально подтвержден 61 случай смерти от новой коронавирусной инфекции, общее число летальных случаев - 20 385.

