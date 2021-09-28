Число заболевших коронавирусом тагильчан превысило 10 тысяч человек

За минувшие сутки в городе зарегистрировано 79 новых случаев инфекции.
В Свердловской области за время пандемии коронавирус диагностирован у 137 881 пациента, из них 518 случаев выявлено за последние 24 часа. 707 человек находятся в больницах в тяжелом состоянии, из них 427 лежит в реанимации и 325 подключены к аппаратам ИВЛ.
За сутки от COVID-19 скончалось 40 свердловчан, общее число летальных случаев — 6 026. С 27 по 28 сентября из больниц выписано 452 пациента, всего с начала пандемии выздоровело 127 078 человек, сообщает региональный оперштаб.