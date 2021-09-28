Демидовский сад появится в городе к 300-летию Нижнего Тагила

Демидовский сад появится в городе к 300-летию Нижнего Тагила
Демидовский сад появится в городе к 300-летию Нижнего Тагила
Сегодня, 17:34Здоровье и экологияФото: 1МI
Проект реализуется в честь наступающего 300-летия Нижнего Тагила. Для его реализации будет привлечена станция юных натуралистов города.

На создание Демидовского сада в Нижнем Тагиле направленно 300 тысяч рублей сообщает пресс-служба ЕВРАЗа.

С появлением Демидовского сада в городе увеличится количество парковых зон, разнообразится городская флора. Также увеличится и количество зеленых насаждений.

По задумке авторов проекта, в саду сосредоточится коллекция тех растений, что когда-то были завезены на Урал семейством промышленников Демидовых. Это туи, карликовые березы, розовые кусты, гортензии, куркума, арахис. Всего высадили 18 разновидностей растений.

Выделенный грант также пошел на закупку цифрового оборудования, с помощью которого юные натуралисты смогут заниматься в зимнее время года.

Напомним, 31 культурный проект от Свердловской области получили президентские гранты.

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