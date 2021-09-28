Из-за африканской чумы изолировали деревню в Свердловской области

В Свердловской области ввели карантин по африканской чуме свиней. В радиусе 20 километров одного из хозяйств Камышловского района установили санитарно-защитную зону. Говорят, своих свинок предприниматель кормил остатками еды из местной столовой.

Три животных личного подсобного хозяйства в Камышлове умерли от африканской чумы. Диагноз свиньям поставили предварительно после взятых проб мяса, пишет «КП-Екатеринбург». В департаменте ветеринарии региона изданию рассказали, что сейчас в радиусе 20 километров от очага заражения введен пропускной режим из-за карантина. На территории хозяйства проводится дезинфекция. Комплекс мероприятий направлен на то, чтобы полностью обезопасить территорию. МЧС, сотрудники полиции и ветеринары проводят учет животных в хозяйствах, которые вошли в санитарную зону, объяснили ветеринары. Точные результаты будут известны только вечером 28 сентября — пробы увозят во Владимир в Федеральный центр охраны здоровья животных. Ветврачи подчеркивают, что африканская чума свиней не опасна для человека. Мясо с данного подсобного хозяйства на прилавки не попадало. Напомним, на Урале был разработан и утвержден план по борьбе с африканской чумой свиней на 2021–2023 годы. На Урале на три года утвердили план по предупреждению африканской чумы свиней

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