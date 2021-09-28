Из-за африканской чумы изолировали деревню в Свердловской области

Из-за африканской чумы изолировали деревню в Свердловской области
Из-за африканской чумы изолировали деревню в Свердловской области
Сегодня, 15:03Здоровье и экологияФото: 1Mediainvest.ru
В Свердловской области ввели карантин по африканской чуме свиней. В радиусе 20 километров одного из хозяйств Камышловского района установили санитарно-защитную зону. Говорят, своих свинок предприниматель кормил остатками еды из местной столовой.

Три животных личного подсобного хозяйства в Камышлове умерли от африканской чумы. Диагноз свиньям поставили предварительно после взятых проб мяса, пишет «КП-Екатеринбург».

В департаменте ветеринарии региона изданию рассказали, что сейчас в радиусе 20 километров от очага заражения введен пропускной режим из-за карантина. На территории хозяйства проводится дезинфекция.

Комплекс мероприятий направлен на то, чтобы полностью обезопасить территорию. МЧС, сотрудники полиции и ветеринары проводят учет животных в хозяйствах, которые вошли в санитарную зону, объяснили ветеринары.

Точные результаты будут известны только вечером 28 сентября — пробы увозят во Владимир в Федеральный центр охраны здоровья животных.

Ветврачи подчеркивают, что африканская чума свиней не опасна для человека. Мясо с данного подсобного хозяйства на прилавки не попадало.

Напомним, на Урале был разработан и утвержден план по борьбе с африканской чумой свиней на 2021–2023 годы.

Сюжеты:
Экология Нижнего Тагила
Материалы по теме:
ветеринарАфрикаветеринарная помощьчумасвиньи
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. ЭЛ № ФС 77-74136. Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест». Адрес: 105064, г. Москва, переулок Нижний Сусальный, дом 5, строение 15, пом. 1, комната 2. Главный редактор: Логинова Александра Игоревна. Телефон редакции: 8 (499) 290-52-20 или +7 (3435) 499-334. Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru или ooopremmediainvest@gmail.com

яндекс.метрика
Рейтинг UralWeb
Регионы