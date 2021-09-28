Полные ломовозы мусора вывезены с берега Турьи в Свердловской области

Региональный оператор поддержал полезную инициативу и обеспечил волонтеров тяжелым транспортом для вывоза мусора с берегов реки, сообщает пресс-служба ООО «Компания «Рифей».
За полтора часа добровольцы собрали порядка 30 кубометров мусора, среди которого были и крупногабаритные отходы. Все желающие провести подобные экологические мероприятия могут отправить заявку на вывоз собранных отходов на электронную почту компании «Рифей».
Напомним, в Краснотурьинске продолжается возведение мусоросортировочного завода производительностью до 20 тонн в час. Компания «Рифей» на днях приступила к заливке фундамента будущего предприятия.