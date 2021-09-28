Полные ломовозы мусора вывезены с берега Турьи в Свердловской области

Полные ломовозы мусора вывезены с берега Турьи в Свердловской области
Полные ломовозы мусора вывезены с берега Турьи в Свердловской области
Сегодня, 12:34Здоровье и экологияФото: ООО «Компания «Рифей»
Волонтеры очистили берега Турьи в окрестностях Краснотурьинска. Мероприятие прошло в рамках экологического квеста «День реки Турья».

Региональный оператор поддержал полезную инициативу и обеспечил волонтеров тяжелым транспортом для вывоза мусора с берегов реки, сообщает пресс-служба ООО «Компания «Рифей».

Фото:ООО «Компания «Рифей»

За полтора часа добровольцы собрали порядка 30 кубометров мусора, среди которого были и крупногабаритные отходы. Все желающие провести подобные экологические мероприятия могут отправить заявку на вывоз собранных отходов на электронную почту компании «Рифей».

Напомним, в Краснотурьинске продолжается возведение мусоросортировочного завода производительностью до 20 тонн в час. Компания «Рифей» на днях приступила к заливке фундамента будущего предприятия.

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