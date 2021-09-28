Слухи об уничтожении на Урале полумиллиона доз вакцины опроверг Павел Креков

Информацию о том, что из-за истечения сроков годности на Среднем Урале списывают 500 тысяч доз вакцин от COVID-19, появилась в Telegram-каналах. Однако власти опровергли данные слухи.

Об этом на брифинге заявил заместитель губернатора Павел Креков. По его сказать, происходящее — «очень большое преувеличение». Креков отметил, что действительно имеет место быть один случай, когда несколько десятков вакцин из-за отключения электричества были утилизированы. С тех пор схема хранения лекарства подверглась изменениям. Замгубернатора подчеркнул, что на данный момент вакцин с ограниченным сроком годности меньшинство. Напомним, замгубернатора Павел Креков прокомментировал смерть привитого от коронавируса пациентов ЦГКБ № 1 в Екатеринбурге. Он заявил, что к смерти вакцина не имеет никакого отношения. Смерть привитого от COVID-19 пациента прокомментировали свердловские власти

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