Слухи об уничтожении на Урале полумиллиона доз вакцины опроверг Павел Креков

Слухи об уничтожении на Урале полумиллиона доз вакцины опроверг Павел Креков
Слухи об уничтожении на Урале полумиллиона доз вакцины опроверг Павел Креков
Сегодня, 22:13Здоровье и экологияФото: 1MI
Информацию о том, что из-за истечения сроков годности на Среднем Урале списывают 500 тысяч доз вакцин от COVID-19, появилась в Telegram-каналах. Однако власти опровергли данные слухи.

Об этом на брифинге заявил заместитель губернатора Павел Креков. По его сказать, происходящее — «очень большое преувеличение». Креков отметил, что действительно имеет место быть один случай, когда несколько десятков вакцин из-за отключения электричества были утилизированы. С тех пор схема хранения лекарства подверглась изменениям.

Замгубернатора подчеркнул, что на данный момент вакцин с ограниченным сроком годности меньшинство.

Напомним, замгубернатора Павел Креков прокомментировал смерть привитого от коронавируса пациентов ЦГКБ № 1 в Екатеринбурге. Он заявил, что к смерти вакцина не имеет никакого отношения.

Сюжеты:
Коронавирус
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