Среди привитых против COVID-19 тагильчанан будут разыграны призы

Первый розыгрыш состоится 1 октября 2021 года среди тех тагильчан, что поставили себе прививку с 25 сентября по 1 октября (первый компонент двухкомпонентной вакцины) против коронавируса или однократно «Спутник Лайт», сообщает пресс-служба мэрии.