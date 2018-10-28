Сильный снегопад ожидается в Свердловской области 29 октября
Сегодня, 09:30Здоровье и экологияФото: maxpixel.ne
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По данным синоптиков, 29 октября в Свердловской области местами ожидаются сильные осадки в виде мокрого снега. Согласно прогнозу специалистов, установится временный снежный покров.
Сюжеты: Нижний Тагил
В Нижнем Тагиле 28 октября ожидается пасмурная погода, днем температура поднимется до +2 градусов, ночью похолодает до -1. Возможны порывы ветра до 16 м/с.
29 октября ожидается пасмурная погода и снег. Температура воздуха днем будет колебаться от -1 до +1 градуса, ночью столбик термометра опустится до -3. Днем ветер достигнет 7 м/с.
30 октября ожидается ясная погода, возможен небольшой снег. Днем воздух прогреется до -5…-2 градусов. Ночью до -3. Скорость ветра составит от 5 до 14 м/с.
31 октября будет пасмурно. Синоптики обещают снег в течение всего дня. Днем воздух прогреется от -3 до -1 градусов. Ночью ожидается -1 градус. Скорость ветра 3-10 м/с, информирует Gismeteo.
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