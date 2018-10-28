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Сильный снегопад ожидается в Свердловской области 29 октября
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Winter trees urban new york cold park snow 3772616

Сильный снегопад ожидается в Свердловской области 29 октября

Сегодня, 09:30Здоровье и экологияФото: maxpixel.ne
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