Сильный снегопад ожидается в Свердловской области 29 октября

В Нижнем Тагиле 28 октября ожидается пасмурная погода, днем температура поднимется до +2 градусов, ночью похолодает до -1. Возможны порывы ветра до 16 м/с.

29 октября ожидается пасмурная погода и снег. Температура воздуха днем будет колебаться от -1 до +1 градуса, ночью столбик термометра опустится до -3. Днем ветер достигнет 7 м/с.

30 октября ожидается ясная погода, возможен небольшой снег. Днем воздух прогреется до -5…-2 градусов. Ночью до -3. Скорость ветра составит от 5 до 14 м/с.