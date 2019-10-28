На севере Свердловской области выпал снег

Жители Серова рассказали, что снегопад начался с утра, и не прекращался на протяжении всего дня.

И вот у нас уже зима, рассказал житель Серова Александр.

По прогнозам синоптиков, на севре Свердловской области в ближайшее время температура воздуха останется га отметке от 0 до минус 5 градусов, соответственно снег там не растает.