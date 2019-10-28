На севере Свердловской области выпал снег

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В Серове и Североуральске 28 октября выпал снег, пишет Е1.
Жители Серова рассказали, что снегопад начался с утра, и не прекращался на протяжении всего дня.
И вот у нас уже зима, рассказал житель Серова Александр.
По прогнозам синоптиков, на севре Свердловской области в ближайшее время температура воздуха останется га отметке от 0 до минус 5 градусов, соответственно снег там не растает.
На этой неделе синоптики пообещали тагильчанам похолодание и снегопады. МЧС предупредило о сильном ветре, дожде.
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