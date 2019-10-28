Похолодание и снег обещают синоптики тагильчанам на этой неделе

В понедельник, 28 октября, днем ожидается до +8 градусов, пасмурно, дождь. Ветер — до 23 метров в секунду.

Во вторник синоптики обещают -2 градуса днем и до -5 градусов в ночные часы. Переменная облачность, осадки в виде мокрого снега. Ветер — до 15 метров в секунду.

В среду, 30 октября, днем ожидается до -1 градуса, ночью столбик термометра опустится до отметки в -7 градусов. Ветер — до семи метров в секунду.