Тагильчан приглашают пройти экспресс-тестирование на ВИЧ

29 октября лаборатория расположится в помещении кинотеатра «Родина 3D», пройти тестирование можно с 16 до 19 часов.

30 октября тагильчан ждут в мобильном пункте на площади перед железнодорожным вокзалом в период с 16 до 19 часов.

31 октября пункт экспресс-тестирования будет работать в помещении ТРЦ «КИТ», анализы можно сдать с 16 до 19 часов.