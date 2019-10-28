Тагильчан приглашают пройти экспресс-тестирование на ВИЧ
Сегодня, 08:54Здоровье и экологияФото: 1Mediainvest.ru
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
В конце октября жители Нижнего Тагила могут пройти бесплатное экспресс-тестирование на ВИЧ, сообщает администрация города.
Сюжеты: Нижний Тагил
29 октября лаборатория расположится в помещении кинотеатра «Родина 3D», пройти тестирование можно с 16 до 19 часов.
30 октября тагильчан ждут в мобильном пункте на площади перед железнодорожным вокзалом в период с 16 до 19 часов.
31 октября пункт экспресс-тестирования будет работать в помещении ТРЦ «КИТ», анализы можно сдать с 16 до 19 часов.
Экспресс-тестирование безопасно и безболезненно, точность результата — 99,8%. Результат можно узнать через 15 минут.
Материалы по теме
Сообщите новость редакции TagilCity.ru! Пишите pressa@tagilcity.ru.
Звоните +7 (3435) 499-334
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей