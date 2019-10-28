В Нижнем Тагиле 28 октября был зафиксирован выброс сероводорода
Сегодня, 19:14Здоровье и экологияФото: Медиахолдинг 1Mi
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28 октября в период с 00:00 до 12:00 в Нижнем Тагиле был зафиксирован выброс вредных веществ. Об этом сообщается на сайте свердловского министерства природных ресурсов и экологии.
Сюжеты: Нижний Тагил
Экологи зафиксировали, что в районе автоматической станции на улице Бирюзовая, в понедельник была превышена концентрация сероводорода. Максимальная разовая предельно допустимая концентрация вредного вещества составила 1,4 ПДКмр. В то же время, по данным министерства, на улице Пархоменко концентрация сероводорода находилась в пределах нормы.
В других городах Свердловской области выброса вредных веществ зафиксировано не было.
В российском Минэкономразвития не поддержали законопроект Анатолия Чубайса на введение «углеродного налога». По замыслу Чубайса, такой налог позволил бы обязать промышленные предприятия снизить уровень выбросов в атмосферу. Законопроект был отклонен из-за того, что он может привести к приостановке экономического развития.
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