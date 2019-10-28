В Нижнем Тагиле 28 октября был зафиксирован выброс сероводорода

Экологи зафиксировали, что в районе автоматической станции на улице Бирюзовая, в понедельник была превышена концентрация сероводорода. Максимальная разовая предельно допустимая концентрация вредного вещества составила 1,4 ПДКмр. В то же время, по данным министерства, на улице Пархоменко концентрация сероводорода находилась в пределах нормы.

В других городах Свердловской области выброса вредных веществ зафиксировано не было.