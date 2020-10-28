Минздрав РФ до сих пор не поставил вакцину от COVID-19 в Свердловскую область

Минздрав РФ до сих пор не поставил вакцину от COVID-19 в Свердловскую область

Сегодня, 19:06Здоровье и экологияPhoto: 1mediainvest.ru
В Свердловской области до сих пор отсутствует вакцина от коронавируса. Об этом TagilCity.ru рассказал пресс-секретарь регионального Минздрава Константин Шестаков.

О том, что Свердловская область должна получить 3,7 тысячи доз вакцины в начале октября написал в Instagram губернатор региона Евгений Куйвашев. При этом он отметил, что вакцина поступает во все регионы страны гораздо более ограниченными партиями.

Первая партия поступила в Свердловскую область в конце сентября, областной Минздрав заказывал тысячу доз, а пришло только около сотни.

По словам Шестакова, вакцины в регионе до сих пор нет.

Поставки обеспечивает Минздрав РФ. Нас о них еще не уведомляли,сказал пресс-секретарь.

Также он отметил, что сроки массовой вакцинации населения от коронавируса пока не обозначены.

Напомним, первыми испытателями вакцины в регионе стали главный хирург Екатеринбурга Алексей Столин и заведующая приемным отделением Верхнепышминской городской больницы Лидия Лодочникова. Также прививку поставили вице-губернатор Свердловской области Павел Креков и министр здравоохранения региона Андрей Карлов.

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