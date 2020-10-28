Минздрав РФ до сих пор не поставил вакцину от COVID-19 в Свердловскую область

О том, что Свердловская область должна получить 3,7 тысячи доз вакцины в начале октября написал в Instagram губернатор региона Евгений Куйвашев. При этом он отметил, что вакцина поступает во все регионы страны гораздо более ограниченными партиями.
Первая партия поступила в Свердловскую область в конце сентября, областной Минздрав заказывал тысячу доз, а пришло только около сотни.
По словам Шестакова, вакцины в регионе до сих пор нет.
Поставки обеспечивает Минздрав РФ. Нас о них еще не уведомляли,сказал пресс-секретарь.
Также он отметил, что сроки массовой вакцинации населения от коронавируса пока не обозначены.
Напомним, первыми испытателями вакцины в регионе стали главный хирург Екатеринбурга Алексей Столин и заведующая приемным отделением Верхнепышминской городской больницы Лидия Лодочникова. Также прививку поставили вице-губернатор Свердловской области Павел Креков и министр здравоохранения региона Андрей Карлов.