Медицинские центры и больницы не смогут вакцинировать граждан от коронавируса на коммерческой основе, пишет ТАСС.

По словам помощника министра здравоохранения Алексея Кузнецова, в приоритете находится здоровье жителей России и для них прививки будут бесплатными. Он добавил, что речь о платной вакцинации, в том числе и для иностранцев, можно будет заводить когда будут удовлетворены внутренние потребности в прививках. Напомним, что вакцинация от коронавируса на данный момент в Нижнем Тагиле не осуществляется. Причиной является отсутствие оборудования для перевозки и условий хранения препарата. В Нижнем Тагиле пока не ждут поступления вакцины от коронавируса

