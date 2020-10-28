У отделений скорой помощи двух уральских городов появились новые машины

У отделений скорой помощи двух уральских городов появились новые машины

Сегодня, 20:54Здоровье и экологияPhoto: 1mediainvest.ru
Автопарк отделений скорой помощи Краснотурьинска и Североуральска пополнился новыми автомобилями скорой помощи, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Свердловской области.

Всего у медучреждений появилось три машины, которые оборудованы современным оборудованием, таким как компактные дефибрилляторы, аппараты искусственной вентиляции легких, комплекты подачи газа, приборы для измерения глюкозы в крови и сатурации, облучатели и портативные электрокардиографы. Дополнительно автомобили оснащены комплектами для транспортировки пациентов и имеют несколько укладок – общепрофильные, акушерские и реанимационные.

Напомним, в начале октября тагильский автопарк скорой медицинской помощи получил два новых автомобиля. Машины были закуплены в рамках национального проекта «Здравоохранение». Церемония вручения ключей прошла в Екатеринбурге на площадке госпиталя ветеранов войн.

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