Уральская мэрия попросила «взаймы» медиков из санчастей предприятий для COVID-больных

Уральская мэрия попросила «взаймы» медиков из санчастей предприятий для COVID-больных

Сегодня, 17:29Здоровье и экологияPhoto: 1Mediainvest.ru
Вице-мэр Каменска-Уральского попросил у местных предприятий предоставить больницам медработников для борьбы с COVID-19. Об этом он заявил в ходе онлайн-бриффинга.

Заместитель главы города Денис Нестеров попросил передать в городскую больницу врачей, фельдшеров и медсестер из санитарных частей местных предприятий. Медики будут направлены для укомплектования амбулаторного звена по лечению коронавирусных больных.

Медработники - живые люди. Они тоже болеют, а вопрос штата сотрудников на сегодня является одним из самых острых. Надеемся объединить усилия для борьбы с пандемией, сказал вице-мэр.

Как рассказал исполняющий обязанности главврача горбольницы Каменска-Уральского Александр Карпов, медики начали массово заболевать COVID-19. Из 32 врачей осталось 11. В поликлиниках только 30% персонала могут принимать пациентов.

Напомним, глава Каменска-Уральского Алексей Шмыков заболел коронавирусом. Он узнал об инфекции из результатов планового анализа. Болезнь у мэра протекает бессимптомно.

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