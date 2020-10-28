В Екатеринбурге епархия отменила крестный ход из-за коронавируса

В Екатеринбурге епархия отменила крестный ход из-за коронавируса

Вчера, 22:27Здоровье и экологияPhoto: 1mediainvest.ru
В Екатеринбурге местной епархией было принято решение отменить крестный ход, сообщает URA.RU со ссылкой на настоятеля Храма-на-крови отца Максима Миняйло.

По его словам, крестный ход, посвященный дню народного единства и празднику Казанской иконы, в 2020 году не запланирован.

Ни один священник, лицо в священном сане не проведет крестный ход, потому что есть благословение только провести службы в храмах и этим ограничиться,отметил отец Максим.

Информацию также подтвердили в пресс-службе Екатеринбургской епархии.

Традиционный крестный ход в этом году 4 ноября в связи с эпидемиологической ситуацией проводиться не будет. Крестный ход — это богослужение, а значит не может проходить без клирика. Если миряне решат пройти с хоругвями — это не крестный ход, это шествие, и епархия не имеет к нему отношения, подчеркнули в пресс-службе.

По словам представителей епархии, запрет шествия — это компетенция министерства общественной безопасности Свердловской области.

Напомним, 15 сентября в Свердловской области стартовал ежегодный Симеоновский крестный ход. Шествие началось из Алапаевска. Планировалось, что верующие пройдут от Алапаевска до Верхотурья через села Рычково, Махнево и Меркушино. Таким образом, будет преодолено 180 километров за десять дней.

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