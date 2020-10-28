В Нижнем Тагиле девять дней не фиксируется превышение концентрации вредных веществ

Напомним, ранее УГМС предоставило данные о загрязнении воздуха в Нижнем Тагиле с начала 2020 года. Согласно им, за три квартала 2020 года в городе отмечались превышения диоксида азота, диоксида серы, оксида углерода, сероводорода, аммиака. Наибольший рост концентраций наблюдался в периоды неблагоприятных метеорологических условий.