В Нижнем Тагиле до конца года установят 652 новых контейнера для сбора ТКО

В Нижнем Тагиле до конца года установят 652 новых контейнера для сбора ТКО

Сегодня, 18:44Здоровье и экологияPhoto: 1Mediainvest.ru
В Нижнем Тагиле до конца 2020 года планируется установить 652 новых контейнера для сбора ТКО, сообщили TagilCity.ru в пресс-службе АО «Облкоммунэнерго».

ООО «ТоргКомс-Групп» должно поставить 110 контейнеров общей стоимостью 960 тысяч рублей.

Большую часть из них мы закупили ранее, 110 контейнеров — это недостающее количество для оборудования строящихся площадок в рамках обязательств по концессионному соглашению, сообщили в пресс-службе компании.

Согласно техническому заданию, контейнер должен состоять из цельнолитого крупногабаритного короба на колесах и крышки. Внутренний объем одного контейнера должен составлять 1,1 тысячи литров и иметь максимальную нагрузку 440 килограмм. Гарантия на изделия должна составлять не менее одного года.

Поставщик должен доставить новые контейнеры в течение 30 дней после того, как с ним будет заключен договор.

В 2020 году в Нижнем Тагиле «Облкоммунэнерго» установило 36 контейнеров. В связи с умышленным поджогом нам пришлось заменить 4 контейнера — виновников вандализма нам не удалось установить,рассказали в пресс-службе.

В 2021 году планируется произвести ремонт и замену вышедших из строя контейнеров на 191 площадке.

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