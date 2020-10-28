В Нижнем Тагиле до конца года установят 652 новых контейнера для сбора ТКО

ООО «ТоргКомс-Групп» должно поставить 110 контейнеров общей стоимостью 960 тысяч рублей.
Большую часть из них мы закупили ранее, 110 контейнеров — это недостающее количество для оборудования строящихся площадок в рамках обязательств по концессионному соглашению, сообщили в пресс-службе компании.
Согласно техническому заданию, контейнер должен состоять из цельнолитого крупногабаритного короба на колесах и крышки. Внутренний объем одного контейнера должен составлять 1,1 тысячи литров и иметь максимальную нагрузку 440 килограмм. Гарантия на изделия должна составлять не менее одного года.
Поставщик должен доставить новые контейнеры в течение 30 дней после того, как с ним будет заключен договор.
В 2020 году в Нижнем Тагиле «Облкоммунэнерго» установило 36 контейнеров. В связи с умышленным поджогом нам пришлось заменить 4 контейнера — виновников вандализма нам не удалось установить,рассказали в пресс-службе.
В 2021 году планируется произвести ремонт и замену вышедших из строя контейнеров на 191 площадке.